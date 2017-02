Kong: Skull Island, ecco il final trailer dello spettacolare film con Tom Hiddleston e Brie Larson

I primi a farlo circolare online, via Twitter, sono stati il protagonista Tom Hiddleston e il regista Jordan Vogt-Roberts.

E proprio quest'ultimo ha scritto sul social:

Fun fact: la WB ha centrato questo pezzo dopo che ero diventato ossessionato dal trailer di THE HANDMAIDEN e volevo un trailer che fosse fortemente basato sul ritmo.

Stiamo parlando, ovviamente, del nuovissimo, e finale, trailer di Kong: Skull Island, il film che riporta al cinema uno dei personaggi più iconici della storia del cinema, parte dell'immaginario collettivo globale, e che promette azione, spettacolo, adrenalina e intrattenimento.

Kong: Skull Island, che oltre a Hiddleston vede protagonisti Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, John Goodman e molti altri, sarà nelle nostre sale a partire dal prossimo 9 marzo: manca pochissimo quindi, e fino ad allora asciugate bene la bavetta che fa venire questo trailer sulle note di "We Gotta Get Out Of This Place" degli Animals, un bellissimo pezzo del 1965.