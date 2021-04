Koch Media annuncia sette nuovi titoli che usciranno nelle sale

News Cinema

Nuove acquisizioni per la distribuzione Koch Media, che annuncia sette titoli che arriveranno presto nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

Koch Media, azienda attiva nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l'intrattenimento, ha appena annunciato sette nuovi titoli appena acquisiti all’European Film Market di Berlino, protagonisti della nuova stagione cinematografica.

Koch Media distribuirà nelle sale italiane I’m Your Man, nuovo film realizzato dalla regista dell’acclamata serie Netflix Unorthodox. Vincitore dell’Orso d’argento per la Miglior Performance (quella di Maren Eggert, al fianco di un sorprendente Dan Stevens) al Festival di Berlino dove ha gareggiato nella Competizione ufficiale, I’m Your Man è una commedia a cavallo tra il romantico e il fantascientifico che si interroga su quali limiti l’amore sia in grado di superare.

Chloë Grace Moretz affianca invece Isabelle Huppert in una delle sue più convincenti ed inquietanti performance in Greta, thriller teso e angosciante del regista premio Oscar Neil Jordan. Il film si focalizza sulla storia di uno strano legame tra due donne che lentamente si trasforma da morbosa amicizia in un vero incubo. Riders of Justice è invece una black comedy con sfumature thriller, realizzata dal regista de Le mele di Adamo in cui un silenzioso e spietato Mads Mikkelsen, aiutato da tre esilaranti scienziati fuori dagli schemi, cerca di farsi giustizia e scoprire la verità sulla morte della moglie in un tragico incidente.

L’etichetta horror Midnight Factory dà invece il benvenuto a Son, un nuovo e terrificante film di genere, in cui un coraggioso Emile Hirsch cerca di far di tutto pur di aiutare una madre costretta a gesti estremi nel disperato tentativo di salvare suo figlio, affetto da un male oscuro e incomprensibile. La seconda pellicola che entrerà a far parte della line-up di Midnight Factory è Demonic, l’ultimo film di Neill Blomkamp, regista di District 9 ed Elysium e interamente girato durante la pandemia. Il thriller horror a tinte soprannaturali racconta la storia di una giovane donna che si scopre in grado di scatenare demoni terrificanti quando vengono svelate le forze sovrannaturali alla radice di un vecchia frattura tra madre e figlia.

Due film ancora in post produzione e pronti per il debutto al Festival di Cannes sono invece Undercover e The Saviour for Sale. Il primo film di Thierry de Peretti con Vincent Lindon, Roschdy Zem e Valeria Bruni Tedeschi, è nuovo thriller politico tratto da fatti realmente accaduti che tramite un rigoroso taglio giornalistico racconta gli intrighi di palazzo dietro al traffico di droga dall’America Latina all’Europa. The Saviour for Sale è il nuovo documentario, che ripercorre l'incredibile storia del Salvator Mundi, il famosissimo dipinto attribuito a Leonardo da Vinci venduto da Christie's per la cifra record di 450 milioni di dollari nel 2017. Uno sguardo cinematografico appassionante sul mondo del mercato dell'arte, del potere e dei soldi.