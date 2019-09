Knives Out: nuovo intrigante trailer per il giallo di Rian Johnson con Daniel Craig e Chris Evans

News Cinema

Un cast corale, la morte del capofamiglia e tutti sono possibili e validi sospettati.

È uno dei film più attesi dei prossimi mesi, specie dopo un’accoglienza molto positiva al recente Toronto Film Festival. Stiamo parlando di Knives Out, il nuovo murder mystery (insomma, il nostro giallo) in chiave comica diretto da quel simpaticone di Rian Johnson, già autore di Brick, Looper e Star Wars: Gli ultimi Jedi. Nell’attesa, che sarà di un paio di mesi e mezzo, visto che uscirà da noi il 5 dicembre, vi presentiamo il nuovo trailer. Succosa occasione per vedere il notevole cast corale di questo film che rievoca le atmosfere dei gialli classici di Agatha Christie, con l’assassinio del vecchio patriarca che raduna l'intera e numerosa famiglia. Tutti sono sospetti, e ovviamente nascondono scheletri e scheletri nei propri armadi.

Ci sono Daniel Craig e Chris Evans, oltre a Michael Shannon, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Collette e Christopher Plummer, nei panni della vegliarda vittima. Prima di tornare a tenere bada a Jedi e battaglie stellari, Johnson si è divertito a dirigere questo ironico film che, da amanti sfegatati del genere, attendiamo con grande ansia. Aspettiamoci buone maniere, un bel po’ di ipocrisia e uno stile nel delitto ben lontano dai thriller contemporanei.

Eccolo, dunque, il nuovo trailer di Knives Out.