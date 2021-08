Knives Out 2: per Dave Bautista sarà migliore dell'originale

News Cinema

Nel cast del sequel di Cena con delitto - Knives Out, Dave Bautista spiega perché secondo lui questo secondo murder mystery di Rian Johnson con Daniel Craig sarà migliore del primo film.

Con il tweet che vedete qua sotto, in cui si lancia in un gioco di parole col soggetto del film, il 30 luglio Rian Johnson ha annunciato la fine delle riprese, in Grecia, di quello che al momento viene chiamato Knives Out 2, atteso seguito di Cena con delitto - Knives Out. Sulla storia del film, che si vedrà su Netflix e speriamo anche al cinema, viene ovviamente tenuto il massimo riserbo, ma gli attori sono entusiasti del risultato.

Just about halfway through our shoot, that’s a wrap on Greece! Thanks to all the wonderful folks here and our local crew, who killed it. (Metaphorically, not a spoiler) pic.twitter.com/3gDS6kqbp3 — Rian Johnson (@rianjohnson) July 30, 2021

Tra questi c'è Dave Bautista, che intervistato in proposito da People, si è sbilanciato con questa dichiarazione:

Penso che sarà altrettanto bello se non migliore dell'originale. Ho sempre un po' di timore a dirlo perché non vorrei che qualcuno si offendesse se dico che saremo migliori, ma lo penso veramente. I personaggi per me sono molto più coloriti e credo al pubblico questo piacerà molto. Il cast è scelto alla perfezione. Lavoravo con un paio di colleghi e sono rimasto affascinato dalle loro performance e di come si fossero calati bene nei loro personaggi. Penso che i personaggi di questo film siano perfino più bizzarri di quelli del primo.

A questo punto la curiosità sale, in chi ha già amato il primo Knives Out cresce l'attesa per il sequel in cui Daniel Craig si troverà alle prese con un nuovo misterioso delitto. Suo malgrado il film di Rian Johnson ha rilanciato il genere murder mystery e dato il via a una pletora di imitazioni non all'altezza dell'originale, ma dal momento che questa sarà una trilogia, contiamo sul suo ingegno per risollevarne le sorti.