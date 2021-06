News Cinema

Knives Out 2: dal set già le prime foto rubate di Daniel Craig, Kate Hudson e Katryn Hahn!

Daniela Catelli di 29 giugno 2021

Sono iniziate appena ieri in Grecia le riprese di Cena con Delitto - Knives Out 2 e già affiorano su internet le foto rubate degli attori in abito di scena: ecco Daniel Craig, Kate Hudson e Kathryn Hahn.