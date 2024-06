Kneecup: Michael Fassbender torna a parlare il suo irlandese nel trailer del film sul celebre gruppo rap

News Cinema

Si intitola Kneecup il biopic dedicato alla band dell'Irlanda del Nord che canta in gaelico. Molto amato al Sundance Film Festival, il film è interpretato anche da Michael Fassbender, originario di quella parte del paese. Lo vediamo nel trailer insieme ai tre rapper.

Se non siete degli esperti di rap e non avete familiarità con la scena musicale irlandese, può darsi che non abbiate mai sentito parlare dei Kneecup, che sono originari del nord del paese proprio come Michael Fassbender, che infatti recita in un film dedicato al gruppo e nel quale gli stessi membri della band interpretano sé stessi. Ora, i Kneecup non sono 3 ragazzi qualsiasi che hanno cominciato a cantare in un garage e poi hanno avuto la fortuna di incontrare un produttore influente. No, dovete sapere che Naoise Ó Cairealláin, JJ Ó Dochartaig e Liam Óg Ó Hannaidh sono diventati una parte importante del movimento nato per preservare la lingua dell'Irlanda del Nord, che poi è il Gaelico. La si parla in tutto il paese, ma siccome l'Irlanda del Nord, con le sue 6 contee, fa parte della monarchia britannica, mentre le restanti 26 compongono l'indipendente Repubblica D'Irlanda, rivendicare le proprie origini culturali è molto importante per chi abita a Belfast, Derry e così via. Rappando in gaelico, i Kneecup sono diventati un simbolo della battaglia per i diritti civili e la gente li ama, anche perché si sono spesso trovati a fronteggiare la polizia, i paramilitari e i politici.

Kneecup: il cast, il regista e il trailer

Accanto ai tre componenti del gruppo rap, nel cast di Kneecup troviamo Josie Walker, Fionnuala Flaherty, Jessica Reynolds e Adam Best. Michael Fassbender interpreta Arlo, il padre di Cairealláin, mentre Simone Kirby fa la parte di sua madre Dolores. Dirige il film un certo Rich Peppiatt, che ha dichiarato:

Siamo tutti molto orgogliosi e davvero felici di mostrare questo film al pubblico nordamericano, diffondendo così il cinema in lingua irlandese in nuovi territori.

Kneecup è stato presentato all'ultimo Sundance Film Festival, dove ha vinto il Premio del Pubblico. Per via dell'umorismo che lo attraversa, alcuni lo hanno paragonato ai film di Taika Waititi.

Di Kneecup è appena uscito il trailer. Se lo guardate con attenzione, vedrete Michael Fassbender e lo sentirete parlare gaelico. Non sappiamo se il film arriverà nelle nostre sale, quindi godiamoci fino all'ultimo frame le immagini promozionali.