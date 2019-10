Klaus - I segreti del Natale: primo trailer del primo film d'animazione prodotto da Netflix

News Cinema

Sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 15 novembre.

Il prossimo 15 novembre debutterà su Netflix, in Italia e in tutto il mondo, il primo film d'animazione prodotto dal colosso dello streaming.

Si chiama Klaus - I segreti del Natale, e nasce dalla collaborazione tra il marchio americano e Sergio Pablos, animatore spagnolo noto soprattutto per essere il creatore del soggetto originale da cui è nata la saga di Cattivissimo me: in altre parole, il papà di Gru e dei Minions.

Il film, che è ovviamente una buffa fiaba natalizia, rappresenta per Pablos l'esordio nella regia di un lungometraggio d'animazione.

Questo è il primo trailer di Klaus - I segreti del Natale:



Klaus - I Segreti del Natale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Jesper, il peggior studente dell'Accademia delle Poste, viene spedito su un'isola ghiacchiata, oltre il Circolo Polare Artico dove la gente del posto fatica a scambiare qualche parola e tanto meno lettere. Jesper sta per arrendersi quando trova un'alleata in Alva, un'insegnante del posto, e incontra Klaus, un misterioso falegname che vive da solo in una baita piena di giocattoli realizzati a mano. Queste improbabili amicizie sapranno riportare l'allegria a Smeerensburg ricreando anche una nuova tradizione fatta di generosità, magia e calze appese al camino con cura.