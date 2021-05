KJ Apa cadetto in crisi di un’accademia militare nel drammatico West Pointer

News Cinema

JK Apa, che diventerà presto papà e che per noi resterà sempre Archie Andrews di Riverdale, sarà protagonista di un film ambientato nell'accademia militare di West Point.

KJ Apa, alias il celeberrimo e adorato Archie Andrews della serie teen Riverdale, torna al cinema come protagonista del drammatico West Pointer, che sarà diretto da Rod Lurie, regista del recente The Outpost con Scott Eastwood. Il film è ambientato nell'accademia militare di West Point e racconta la storia di un cadetto che si è diplomato con il massimo dei voti e che deve imparare a trovare un posto in un mondo di primi della classe.

A ispirare a Rod Lurie, anche autore della sceneggiatura, è stato il suo vissuto. Il regista si è laureato a West Point nel 1984 e ha servito l'esercito americano per quattro anni. Forse è anche per questa ragione che ha avuto il permesso di girare nella prestigiosa accademia. Lurie è infine produttore del film, mentre Apa è produttore esecutivo.

KJ Apa ha fatto impazzire pochi giorni fa gli appassionati di cronaca rosa informando i suoi fan, tramite Instagram, della sua imminente paternità. L'attore è legato sentimentalmente alla modella francese Clara Berry. Attualmente KJ è impegnato con la quinta stagione di Riverdale ed è stato di recente protagonista di Songbird, il film di Michael Bay ambientato in un'America al 4° anno di lockdown a causa della pandemia. Lo ricordiamo anche nella struggente storia vera Cosa mi lasci di te, nella commedia romantica The Last Summer e nel family movie Qua la zampa!