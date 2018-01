Kitty Pryde, il regista di Deadpool al lavoro su un assolo della mutante per la Fox

La Fox ha messo in cantiere un assolo di Kitty Pryde, mutante appartenente all'universo degli X-Men, per la regia di Tim Miller, già regista di Deadpool e prossimamente al lavoro sul nuovo Terminator. I tempi di sviluppo del progetto saranno infatti piuttosto lunghi, ammesso che vada in porto: come vi abbiamo raccontato, la Fox continua a lavorare sullo spin-off dedicato a Doctor Doom, nonostante l'accordo in corso d'opera per la rilevazione da parte della Disney di tutti i suoi asset cinematografici.

Non sappiamo se, a sceneggiatura terminata, la Disney avrà assunto un sufficiente controllo tale da cancellare o avvallare il progetto, ma a quanto sembra i vertici della 20th Century Fox al momento non se ne stanno preoccupando. Il personaggio è stato portato sullo schermo due volte da Ellen Page, in X-Men: Conflitto finale e X-Men: Giorni di un futuro passato, anche se era apparso fugacemente in X-Men e X-Men 2, interpretato da altre attrici. E' ancora troppo presto per parlare di un'attrice protagonista, men che mai per confermare Ellen Page. Se davvero la Disney lasciasse la Fox libera di proseguire per la sua strada creativa, sarebbe interessante sapere a quale genere cinematografico la produzione vorrebbe rifarsi, dato che la chiave interpretativa del fenomeno cinecomic firmata Fox si è fatta negli ultimi anni piuttosto libera e intrigante.

Kitty Pryde, creata nel 1980 da Chris Claremont e John Byrne, ha il potere di perdere tangibilità, passando attraverso gli oggetti o i campi di forza. La sua origin story racconta di una scelta in età giovanile tra il Club infernale, con Emma Frost interessata ai suoi poteri, e il buon vecchio Xavier. Responsabile di un salvataggio degli X-Men, è stata definitivamente adottata da questi ultimi, grazie pure all'intervento di Jean Grey, che ha manipolato le menti dei suoi scettici genitori onde farle abbracciare il suo destino.