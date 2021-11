Kitbag: Ridely Scott annuncia l’inizio riprese del film su Napoleone con Joaquin Phoenix

News Cinema

Manca poco, per fortuna, al principio della lavorazione di Kitbag, il biopic su Napoleone Bonaparte con protagonista Joaquin Phoenix. Il regista lo ha appena rivelato in un'intervista.

Mentre House of Gucci sta per invadere le nostre sale (il 16 dicembre), Ridley Scott fa sapere al mondo intero, o meglio a BBC's Today, quando comincerà a girare Kitbag, il film su Napoleone che vede protagonista una star che gode della stessa fama di Lady Gaga: Joaquin Phoenix.

La data di inizio riprese del kolossal storico è fissata per il 15 gennaio 2022. Accanto a Phoenix reciterà Jodie Comer, nei panni di Giuseppina. La sceneggiatura è di David Scarpa, a cui dobbiamo Ultimatum alla Terra e Tutti i soldi del mondo (sempre di Scott), e che dovrebbe firmare il copione del Cleopatra di Denis Villeneuve.

Di cosa parla Kitbag

Kitbag non è da considerarsi un biopic nel senso classico del termine, perché gli accadimenti della vita di Napoleone saranno filtrati attraverso l'effimera relazione fra lui e Giuseppina. Si parlerà dell'infanzia di Bonaparte e della sua rapida ascesa all'Impero. Il film si soffermerà sulla grandissima ambizione di Napoleone e sulle sue sorprendenti capacità strategiche, che lo portarono a essere uno dei più grandi leader militari che la storia ricordi. Kitbag, oltre a concentrarsi sulla vita privata del condottiero, mostrerà le battaglie di cui fu protagonista.

Ridley Scott su Joaquin Phoenix

Per Ridley Scott nessuno al di fuori di Joaquin Phoenix poteva impersonare Napoleone. Per il regista ci voleva un attore che fosse la quintessenza del carisma. Ecco cosa ha detto in proposito, quando Apple Studios ha acquisito i diritti Kitbag, l'uomo a cui dobbiamo Blade Runner:

Nessun attore potrebbe interpretare Napoleone meglio di Joaquin. Ha creato il più complesso Imperatore della storia ne Il Gladiatore e farà la stessa cosa con questo Napoleone. Abbiamo una straordinaria sceneggiatura scritta da David Scarpa e oggi non esiste miglior partner di Apple per riuscire a raccontare una storia come questa al mondo intero.

Ancora non è stata annunciata una data di uscita per Kitbag, ma visto che ci saranno le battaglie, Ridley Scott dovrà fare le cose in grande e quindi ci sarà da aspettare. Dopo Kitbag, il regista si dedicherà al sequel de Il Gladiatore.