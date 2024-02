Kissing Gorbaciov: un esempio di felice distribuzione dal basso per il documentario nella cinquina dei Nastri d'Argento

News Cinema

Parliamo nuovamente di Kissing Gorbaciov, un bel documentario su un'epoca storica e un fenomeno musicale, che continua a viaggiare per l'Italia, ha causato la reunion dei CCCP ed è entrato nella cinquina dei Nastri D'Argento, esempio virtuoso di distribuzione dal basso.

Tra i film documentari annunciati nella cinquina dei Nastri d'Argento, nella sezione Cultura, c'è anche Kissing Gorbaciov, di cui abbiamo già parlato nella nostra recensione. Se torniamo a farlo è perché si tratta, nel suo piccolo, di un vero e proprio fenomeno, le cui modalità di produzione e distribuzione potrebbero essere di esempio a tutti quelli che fanno film, specialmente documentari, che stentano ad arrivare al pubblico interessato. Fatto sta che fino a ieri, dopo 10 settimane in giro per l'Italia, Kissing Gorbaciov era l'unico documentario in classifica tra i primi 50 film (oggi è sceso al 66esimo ma questo non cambia le cose).

La strategia vincente di Kissing Gorbaciov

Di cosa parla Kissing Gorbaciov ve lo riassumiamo in breve: si parte dal 1988, quando in un paesino del Salento ancora non scoperto dal turismo, Melpignano, un gruppo di giovani amministratori comunisti (in una regione democristiana) decide di organizzare un festival musicale, invitando i principali gruppi punk rock italiani e sovietici, che aderiscono. L'evento, battezzato le Idi di Marzo, si svolge in due giorni con l'avallo dell'ambasciata sovietica e l'approvazione dello stesso Gorbaciov, illuminato segretario del partito comunista, l'uomo che con la trasparenza avrebbe dato il via alla dissoluzione dell'impero sovietico di lì a due anni. Dopo quell'esperienza, qualche mese dopo, tocca ai gruppi italiani, CCCP - Fedeli alla Linea e Litfiba in testa, ricambiare la cortesia con un tour a Mosca e Leningrado.

Nel film i due giovani registi Andrea Paco Mariani e Luigi D'Alife ci mostrano non solo le immagini del periodo, abilmente integrate da telegiornali russi ricostruiti ma che sembrano veri, ma soprattutto le interviste coi testimoni e i protagonisti dell'epoca. Tra questi i CCCP di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella e Fatur, non si vedevano dai tempi dello scioglimento del gruppo, di cui ricorre il quarantennale: Ai realizzatori è bastato riunirli nella stalla della casa di Cerreto di Lindo Ferretti e far loro rivivere quelle esperienze giovanili dimenticate, per far tornare loro la voglia di suonare insieme. Da qui un'inattesa reunion del gruppo per 3 concerti sold out a Berlino (dove tutto cominciò), un nuovo "vecchio" disco di live, una mostra a loro dedicata a Reggio Emilia accompagnata da uno splendido catalogo e chissà... un prossimo tour italiano? Ma il merito di Kissing Gorbaciov non sta solo nell'aver riportato ai fan una band mai dimenticata, ma anche nell'aver offerto un ritratto molto veritiero di un'epoca in cui tutto sembrava possibile e realizzabile in un momento di cambiamento epocale a cui la cultura giovanile contribuì in modo determinante.

Coprodotto in crowdfunding, nella sua strategia distributiva (non a caso la società si chiama Open DDB, Distribuzioni dal basso), porta al cinema ininterrottamente da ormai 11 settimane il film ovunque ne venga fatta richiesta, da nord a sud, isole comprese, in piazze sempre sold-out, in proiezioni spesso accompagnate da uno dei registi o dai protagonisti. Il fatto che siano le stesse persone interessate a vederlo a chiederlo ai cinema, e la vera e propria macchina da guerra social che i nostri sono riusciti a organizzare, ha dato a questo bel film le possibilità che altrimenti non avrebbe avuto. Ci fa piacere che anche la critica lo abbia apprezzato inserendolo nella cinquina dei Nastri al fianco di documentari che hanno avuto magari produzioni più grosse e maggior potere di attrazione, proprio perché in questi casi l'unico modo per arrivare in alto è partire dal basso, senza pretendere di competere coi giganti. A oggi il tour di Kissing Gorbaciov continua (qua trovate le prossime città e date di programmazione: https://kissinggorbaciov.com/calendario-proiezioni/) ed è stato visto - dati Cinetel - da oltre 12.000 persone con un incasso di più di 82.000 euro. Sembra una piccola cifra, ma per la natura di evento, spesso in proiezioni uniche o matinée, non lo è, considerando anche tutto quello a cui ha dato vita e l'interesse che ha risvegliato attorno al fenomeno, anche nei media, generando tantissimi articoli sulle riviste musicali e non solo. Un esempio da seguire, per chi ha qualcosa da dire e vuole farlo arrivare al pubblico.