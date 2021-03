Kirsten Dunst e Jesse Plemons presto di nuovo genitori: l'attrice col pancione in copertina di W Magazine

News Cinema

In un'edizione speciale della rivista americana W, nella cover story a cura di Sofia Coppola, assieme a Elle Fanning e Rashida Jones, anche Kirsten Dunst col pancione. L'attrice, assente dagli schermi dal 2017, in attesa del secondo figlio di Jesse Plemons.

Nell'ultimo numero della rivista americana W Magazine (trovate il tweet e relativo link in fondo all'articolo) la regista Sofia Coppola è responsabile della cover story e del servizio fotografico che la accompagna, intitolato (traduciamo): "In abito da sera senza dover andare da nessuna parte". Le sue modelle d'eccezione sono Rashida Jones, Elle Fanning e Kirsten Dunst. Ma a colpire la fantasia degli utenti social sono state soprattutto le foto di quest'ultima, bellissima in Armani e Valentino, e con un bel pancione.

L'attrice della prima trilogia di Spider-Man infatti, che ha iniziato la sua brillante carriera da bambina in Intervista col vampiro e manca dagli schermi dal 2017, sta per avere il secondo figlio dall'attore Jesse Plemons, suo partner in Fargo. Dunst, che è stata diretta da Sofia Coppola in Il giardino delle vergini suicide, Marie Antoinette e L'inganno, ha raccontato che, dal momento che le foto la ritraevano in posizione distesa, ogni volta pensava che non ce l'avrebbe fatta a rialzarsi.

Kirsten Dunst e Jesse Plemons hanno già un bambino, Ennis Howard, nato il 3 maggio 2018. Non si sa altro su questa nuova gravidanza dell'attrice, se non che è già a uno stadio decisamente avanzato. Se lei al momento ha scelto di dedicarsi alla maternità, Jesse Plemons continua a lavorare con successo. La sua ultima apparizione è nel film candidato all'Oscar Jesus and The Black Messiah, dove è l'agente dell'FBI che recluta l'informatore da infiltrare nelle Pantere Nere e la sua performance è come al solito fantastica.

Auguri dunque a una delle nostre coppie hollywoodiane preferite, in attesa del lieto evento.