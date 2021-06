Kingsman 3: Mark Strong esclude il ritorno di Merlino in un nuovo sequel?

News Cinema

In un eventuale seguito di Kingsman 2: il Cerchio d'Oro l'agente Merlino sarebbe della partita? Stanley Tucci risponde a questa domanda che tormenta milioni di fan della saga spionistica con Colin Firth.

Una notizia che gli appassionati della serie di film inaugurata da Kingsman: Secret Service e proseguita con Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro gradiranno particolarmente riguarda la presenza di Mark Strong in un eventuale terzo capitolo della saga. Se abbiamo detto terzo e non quarto è perché The King's Man - Le Origini in realtà è un prequel (in cui l'attore tra l'altro figura), e quindi è un discorso a sé.

Sempre diretto da Matthew Vaughn e interpretato da Colin Firth, affiancato da pezzi da novanta come Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou e Charles Dance, The King's Man - Le Origini racconta la nascita dell'agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman. Ora, se, dopo questo viaggio indietro nel tempo, il franchise dovesse proseguire ricominciando da dove Il Cerchio d'Oro terminava, chiedersi se l'agente Merlino sarà della partita sembra strano. Perché? Il motivo lo ha spiegato lo stesso Strong a chi, in occasione della promozione di Crudelia, gli chiedeva appunto se lo avremmo ritrovato in un nuovo seguito dello spy movie.

Non lo so. Adorerei tornare, perché adoro fare quei film. Penso che quel triumvirato - Colin, Taron ed io - fosse una straordinaria piccola banda. Mi è dispiaciuto molto, come immagino sia successo ad altre persone, vedere Merlino imbattersi nel suo dinamico finale, come ci piace dire, al termine del secondo film.

Se ben ricordate, e qui non stiamo spoilerando, alla fine di Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro, l'agente Merlino faceva una brutta fine: si sacrificava per salvare Eggsy, prendendo il suo posto su una mina ed esplodendo. E’ chiaro che, dopo una scena così eclatante, o meglio una fine così eclatante, che soddisfaceva anche le esigenze di spettacolarità dello spettatore, le possibilità di una resurrezione del personaggio, che andava incontro al tristo mietitore cantando l'amata "Country Roads" di John Denver, sono pari allo zero. E tuttavia, siccome il cinema è finzione, mai dire mai. Prima di tutto nel film non vediamo Merlino saltare in aria, e poi, se ben ricordate, alla fine di Kingsman: Secret Service davamo per morto Harry Hart, che invece nel sequel riappariva con tanto di benda sull'occhio. Insomma, non possiamo escludere una rentrée spettacolare dell'agente con il volto di Stanley Tucci.

Mentre comunque aspettiamo l'annuncio ufficiale del quarto Kingsman, possiamo cominciare a prepararci per The King's Man - Le Origini, che uscirà nel mese di dicembre dopo essere stato rimandato a causa della pandemia. Ecco il trailer.