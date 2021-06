Kingpin: i Farrelly al lavoro sul sequel. Torneranno Bill Murray e Woody Harrelson?

News Cinema

Peter e Bobby Farrelly hanno in programma un sequel della spassosa commedia del '96 Kingpin, ambientata nel mondo del bowling e magistralmente interpretata da Woody Harrelson, Randy Quaid e Bill Murray.

Peter e Bobby Farrelly hanno intenzione di produrre un sequel della loro buffissima commedia del 1996 Kingpin, ma non hanno ancora trovato lo sceneggiatore (o gli sceneggiatori) né hanno scelto gli attori. Ma come? - si domanderà qualcuno - non si potrebbe richiamare il cast originale?

I protagonisti di Kingpin erano infatti Woody Harrelson, Randy Quaid, Vanessa Angel e Bill Murray, e ci piace pensare che sarebbero felici di tornare a unire le forze per seguire nuovamente i destini dei personaggi a cui davano corpo. Il film seguiva di due anni Scemo & + scemo e precedeva di altri due Tutti pazzi per Mary. Al botteghino ebbe meno successo di entrambi e in Italia arrivò solamente in home video. Con gli anni, però, e come spesso succede, è diventato un piccolo cult, un mirabile esempio di comicità slapstick. La storia che raccontava era quella dell'asso del bowling Roy Mulson (Harrelson) costretto a lasciare la propria carriera dopo aver perso una mano. Costui si imbatteva in un giovane amish con un incredibile talento per il bowling (Quaid) e lo convinceva a entrare nel mondo delle gare. Uno dei personaggi più spassosi della commedia era il campione di bowling Ern McCraken impersonato da Bill Murray e dotato di un'improbabile capigliatura. Gli altri interpreti del film erano Chris Elliott, Rob Moran e Lin Shaye.

Ancora non si sa se il seguito di Kingpin sarà anche diretto da Bobby e Peter Farrelly, e nemmeno se alla fine saranno loro a scrivere il copione del film. La sceneggiatura dell'originale portava la firma di Barry Fanaro e Mort Nathan. La Village Roadshow Pictures, che produce, non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, quindi possiamo solo aspettare e riguardare il trailer del film, stando bene attenti a non farci colpire dalla mano di gomma di Mulson.