King Richard: Will Smith sarà il padre di Serena e Venus Williams nel biopic

La storia di Richard Williams ha quasi dell’incredibile. Dopo aver messo alle proprie spalle un passato turbolento, l’uomo decise che le sue due figlie ancora molto piccole sarebbero diventate due giocatrici di tennis. Così scrisse un piano di 78 pagine per il loro futuro e iniziò a dar loro lezioni, pur non avendo alcuna esperienza in quello sport. In questo modo allevò le due ragazze e le fece diventare due atlete in un ambiente non certo ricco e a dir poco pericoloso come Compton, uno dei quartieri più malfamati di Los Angeles. Richard è il padre di Venus e Serena Williams, due delle più grandi tenniste della storia.

King Richard sarà il biopic che racconterà questa storia di dedizione e sacrificio, e a interpretare il protagonista sarà Will Smith. Il che non potrebbe essere più azzeccato, vista l’enorme prova che l’attore ci ha regalato in un film dalla storia tutto sommato simile come La ricerca della felicità, per cui ottenne la sua seconda nomination all’Oscar (la prima era arrivata con Ali). Smith produrrà anche il progetto che è stato scritto da Zach Baylin.

Futuro sempre più ricco di impegni per l’attore: due progetti sono già finiti, ovvero Aladdin e soprattutto l’intrigante thriller di fantascienza Gemini Man, dove è stato diretto da Ang Lee. Al momento poi è a Miami sul set di Bad Boys for Life insieme al vecchio compagno di scorribande Martin Lawrence. Del franchise è stato annunciato anche un quarto episodio. Smith poi dovrebbe girare anche Bright 2, blockbuster targato Netflix che ha ottenuto un enorme consenso di pubblico. L’attore ha invece recentemente deciso di non tornare a vestire i panni di Deadshot in Suicide Squad 2, che sarà diretto da James Gunn.