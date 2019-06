King Richard con Wlll Smith uscirà nel novembre 2020

Uno dei biopic più attesi del prossimo futuro, King Richard con protagonista Will Smith, ha trovato un regista e una data d’uscita. A realizzarlo sarà Reinaldo Marcus Green, impostosi lo scorso anno col potente dramma newyorkese Monsters and Men. King Richard inoltre uscirà nelle sale americane il 20 novembre 2020, in piena stagione della corsa ai premi più importanti.

Richard Williams è il padre di Venus e Serena, due delle più grandi tenniste della storia. Quando le due sorelle erano molto piccole e la famiglia viveva a Compton – uno dei peggiori quartieri della Città degli Angeli - l’uomo decise che avrebbero dominato tale sport, pur non avendo nessuna preparazione in materia tennistica. Così Richard scrisse un piano di settantotto pagine riguardante il loro futuro di atlete e iniziò ad allenarle. Il risultato lo conosciamo tutti.

Will Smith ha molti progetti in uscita o lavorazione – Gemini Man e Bad Boys 4 Life su tutti – ma King Richard potrebbe essere davvero quello in grado di regalargli la terza candidatura all’Oscar, se non addirittura la statuetta. Una curiosità: le due nomination fino ad ora conquistate sono arrivate infatti interpretando due personaggi realmente esistiti: Muhammad Ali in Ali di Michael Mann e Chris Gardner ne La ricerca della felicità di Gabriele Muccino.