King Arthur: Charlie Hunnam contro Jude Law nel nuovo trailer del film diretto da Guy Ritchie (sulle note dei Led Zeppelin)

Il red carpet del Festival di Berlino, che ha calpestato da protagonista di The Lost City of Z, lo ha lanciato come nuovo divo. E non ci sono dubbi che la definitiva consacrazione arriverà con King Arthur, il film revisionista di Guy Ritchie che lo vedrà nei panni di un novello Artù e di cui è appena uscito un nuovissimo trailer.

Parliamo ovviamente di Charlie Hunnam, l'ex Jax della serie tv Sons of Anarchy, scelto da Guillermo del Toro come protagonista di Pacific Rim e Crimson Peak. Un protagonista, invero, un po' legnoso, come nel film di James Gray che lo propone anche come novello Brad Pitt.

Sì, perché, The Lost City of Z avrebbe dovuto essere interpretato dall'ex signor Jolie, e Gray ha trovato in Hunnam (biondo, bello, fisicatissimo, barbetta) il suo perfetto e giovane sostituto.

E, a pensarci bene, non fu propri Guy Ritchie a regalare a Pitt un ruolo memorabile in Snatch - Lo strappo?

Tutto torna quindi, e possiamo allora dedicarci senza pensieri al trailer di King Arthur, che vede Hunnam lottare per il trono contro lo zio usurpatore Jude Law, non prima di aver estratto la favolosa Excalibur dalla roccia. Sulle note di un pezzo qualunque come "Babe I'm Gonna Leave You" dei Led Zeppelin.