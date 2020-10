Kindred: una donna incinta, una suocera terribile e del veleno nel trailer del thriller hitchcockiano

News Cinema

Con Fiona Shaw nel ruolo della cattiva, Kindred è un thriller psicologico ad altissima tensione con protagonista una donna incinta terrorizzata. Del film è arrivato il trailer.

Il cinema è pieno di tazze di caffè o tè avvelenate, e il primo esempio che ci viene in mente è Notorious di Alfred Hitchcock. Poi ci sono i film in cui una donna viene scambiata per una pazza visionaria, e qui peniamo a un altro film con Ingrid Bergman: Angoscia di George Cukor. Il thriller Kindred, di cui è appena stato diffuso lo spaventoso e tesissimo trailer, unisce questi due tipici argomenti da storia misteriosa e, in più, ci mette una donna incinta neo-vedova e con una famiglia che certamente nasconde qualche segreto.

Kindred è l'opera prima del regista pubblicitario Joe Marcantonio, che ha voluto come protagonista Tamara Lawrence, attrice teatrale e televisiva che al cinema è apparsa nel film con Saoirse Ronan Chesil Beach. Al suo fianco ci sono Jack Lowden, Anton Lesser e soprattutto Fiona Shaw, che è stata Petrunia Dursey della saga di Harry Potter nonché la Miss Harrison di Enola Holmes.

La data d'uscita, sia in alcun cinema che on demand, di Kindred è il 6 novembre. Insieme al trailer, ecco la sinossi ufficiale:

Thriller psicologico carico di suspense, Kindred racconta la storia di una vulnerabile futura madre di nome Charlotte, che subito dopo la morte del fidanzato va a vivere con la madre di costui, Margaret, e con il suo figliastro Thomas, che diventa sempre più ossessionato da lei. Tormentata da misteriose allucinazioni, Charlotte comincia a sospettare che Margaret e Thomas abbiano cattive intenzioni nei confronti del bambino che sta per nascere.