Kim Ki-duk, il regista sudcoreano muore a 59 anni per complicazioni da Covid-19

News Cinema

Il regista di Ferro 3 e L'isola è deceduto in Lettonia, dove si era recato pare per acquistare una casa.

Riceviamo la triste notizia della morte a 59 anni di Kim Ki-duk, uno dei più celebri registi sudcoreani, amato dal pubblico per opere personali e decise come Ferro 3 (Leone d'Argento a Venezia), Pietà (Leone d'oro a Venezia), ma apprezzato anche per lavori meno premiati ma affascinanti come Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera o la videoconfessione di Arirang. Attivo dalla metà degli anni Novanta, aveva debuttato con Coccodrillo nel 1996, lasciando il segno sulla scena internazionale nel 2004 con La samaritana, vincitore di un Orso d'argento a Berlino. Il suo ultimo film era stato Dissolve del 2019, girato in Kazakistan e recitato in russo.

Kim Ki-duk al momento della morte si trovava in Lettonia, dove si era recato pare per acquistare una casa sul mare a Jurmala, stando al quotidiano locale Delfi.Lt, che per primo ha riportato la triste notizia. Dal 5 dicembre lo staff e i conoscenti dell'autore avevano perso i contatti con lui, morto a causa di complicazioni da Covid-19.