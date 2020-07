Killroy Was Here: ecco il trailer molto splatter dell'horror di Kevin Smith

News Cinema

Al Comic-Con di San Diego, Kevin Smith ha presentato il trailer dell'horror antologico Killroy Was Here, che è assai splatter e che il regista paragona a Creepshow.

Kevin Smith torna all'horror e presenta al Comic-Con il trailer di quello che appare come uno slasher vecchio stile, con tanto "blood and gore" e altrettanta ironia. Si intitola Killroy Was Here e il regista lo paragona a Creepshow, visto che è un film antologico ovvero composto da brevi episodi che hanno tutti a che fare col personaggio del titolo. Il quale a sua volta è ispirato a un graffito, che era in realtà "KilRoy Was Here", diffuso durante la seconda guerra mondiale.

Parlando del film, Smith ha detto: "Ha un tema che lo percorre tutto, e tutte queste piccole storie che accadono su Killroy. È un po' un Avenger dei bambini. Se qualcuno fa loro del male, Killroy appare. E ha un aspetto meravigliosamente sciocco: pelato e con un naso esageratamente lungo. Robert Kurtzman ha ideato qualcosa che è spaventoso ma anche buffo al tempo stesso".

Killroy Was Here dovrebbe uscire all'inizio del 2021 e nel cast del film, scritto da Smith con Andy McElfresh,ci sono anche Jason Mewes e Chris Jericho.