Killing: la recensione del film di Shinya Tsukamoto in concorso al Festival di Venezia 2018

I tempi sono cambiati, gli anni sono passati. E, come noi, Shinya Tsukamoto non è più quello di una volta. Sarebbe stato difficile, fino a qualche tempo fa, immaginare infatti che il regista di film come Tetsuo e Bullet Ballet potesse raccontare non solo una storia di samurai, ma quella storia in cui un giovane samurai deve fare i conti con un problema piuttosto grave, per uno come lui: è incapace di uccidere.

L'ambientazione sarà pure rurale, e ottocentesca, ma lo stile di Tsukamoto è quello che tutti conosciamo: nervoso, parossistico, deformato e aggressivo nei confronti dello spettatore, sia nelle immagini che nel suono, sebbene forse meno che altrove. E ancora una volta la fotografia tradisce che il giapponese è stato uno di quelli che ha avuto un po’ di problemi ad adeguarsi all’avvento del digitale, e all’abbandono della pellicola.

Dentro questa cornice, si muovono personaggi (pochi) che servono a Killing per declinare la storia e i temi che gli stanno a cuore: la vicenda quintessenziale di un ronin che è una sorta di obiettore di coscienza, un giovane uomo che - nel contesto di un Giappone sull’orlo di una guerra civile - non riesce a trovare nemmeno nelle violenze efferate subite dalle persone a lui care la motivazione necessaria non a sfoderare la sua spada, che anzi gli è così cara, ma a usarla contro un altro essere umano.

Il regista si ritaglia il ruolo del samurai anziano che vuole inchiodare a tutti i costi, fino alle estreme conseguenze, questo ronin spuntato (e che Killing racconta anche in una dimensione sessuale frustrata, onanistica e forse impotente, con ovvio parallelismo), di colui che costringe all’uso di una forza rifiutata con ostinazione. E poi ci sono una ragazza, di cui il ronin è innamorato, e un aspirante samurai.

A dispetto dell’essenzialità dell’intreccio, e del racconto (ottanta minuti, durata ridottissima per i tempi che stiamo vivendo), Killing però risulta ugualmente farraginoso e fuori fuoco. La visionarietà di una volta ha lasciato spazio a una cifra codificata che sorprende poco, e quello che Tsukamoto vorrebbe essere “un urlo contro la violenza” finisce con lo strozzarsi stridulo sul grande schermo.