Killing Ground, il trailer dell'horror australiano presentato al Sundance

Presentato al Sundance Film Festival qualche mese fa, Killing Ground è un horror australiano che ha fatto molto parlare di sé.

Diretto da Damien Power, e interpretato da Harriet Dyer, Aaron Glenane, Aaron Pederson e Ian Meadows,il film racconta la storia di una coppia che decide di lasciarsi alle spalle lo stress della vita urbana per un weekend e di andare a campeggiare vicino a una spiaggia solitaria.

Incontreranno ovviamente dei pericolosi sociopatici che sovvertiranno la loro idea di un fine settimana rilassante.

Killing Ground: Il trailer del film, versione originale - HD

Per quanto la trama non suoni particolarmente originale, da più parti Killing Ground è stato lodato per lo stile, e per come Powers ha gestito i toni e la storia.

Negli Stati Uniti lo vedranno in alcune sale, ma soprattutto on demand, a partire dal 21 giugno prossimo. Da noi, si vedrà.