Killers of the Flower Moon: Scorsese sta cercando il sostegno di Apple o Netflix

News Cinema

I costi lievitano anche per il nuovo film del grande regista italo americano che starebbe cercando nuovi partner per finanziare e distribuire il film con Leonardo Di Caprio.

Superati i 200 milioni di dollari di budget, la Paramount inizia a mostrarsi titubante. Secondo il Wall Street Journal anche il nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, si sta indirizzando verso una piattaforma streaming. Sarebbero state contattate, tra le altre, Apple e Netflix. Si prospetta per la seconda volta consecutiva uno stesso schema, per Scorsese, dopo The Irishman. Un budget che lievita come il casatiello a Pasqua, l’impossibilità, o la mancata volontà, di uno studio tradizionale di aumentare l’investimento così tanto, e l’arrivo di una piattaforma streaming. Nel caso del film con De Niro e Pacino era stata Netflix.

La Paramount aveva già manifestato preoccupazione prima del blocco per il coronavirus, mentre il film era in preproduzione, dando il via libera a Scorsese per offrire il progetto a altri studio, o per rimanere a Paramount, ma con un partner forte in aggiunta, anche se quest’ultima possibilità sembra a questo punto remota. Secondo quanto rivela il Wall Street Journal, il regista avrebbe fatto un tentativo anche con due realtà tradizionali come MGM e Universal.

Killers of the Flower Moon è l’adattamento di un saggio del 2017 del giornalista David Grann, che racconta la strage dei nativi americani della nazione Osage e del loro territorio pieno di petrolio nell’Oklahoma degli anni ’20. Durante l’indagine viene coinvolta la nascente Federal La Enforcement Agency, precorritrice dell’attuale FBI, per occuparsi del caso.

Un progetto che potrebbe essere l’occasione per la Apple, dovesse risultare vincitrice della trattativa, di fare un ingresso trionfante, dall’ingresso principale, nel mondo del cinema che conta. Finora si era limitata a serie di alto profilo per un pubblico familiare e ampio. A fine anno ha però dato il via libera a una versione musical di A Christamas Carol dall’alto budget e poche settimane fa ha distribuito su AppleTV+ il suo primo film, The Banker, con Samuel L. Jackson.