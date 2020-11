Killers of The Flower Moon: Leonardo DiCaprio cambia le carte in tavola ma la spunta solo per metà

News Cinema

Alla base dello slittamento dell'inizio lavorazione di Killers of the Flower Moon di Scorsese ci sono alcune richieste avanzate da Leonardo DiCaprio, che in parte è stato accontentato.

Il nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon vedrà il primo ciak nel mese di marzo del 2021, e questo lo sapevamo già. Quello che ignoravamo fino ad oggi sono tutti i motivi alla base dello slittamento dell'inizio riprese. Da una parte c'è la pandemia di Covid-19 che ha bloccato la lavorazione, dall'altra il budget stellare che ha fatto in parte divorziare il regista dalla Paramount a favore della Apple, che tramite la sua Apple TV + distribuirà il film via streaming.

Ma non è tutto, perché lo sceneggiatore Eric Roth ha dovuto apportare sostanziali modifiche al copione su espressa richiesta di Leonardo DiCaprio. Last but not least, nella prima opera scorsesiana che riunisce Leo all'altro attore feticcio del regista, e cioè Robert De Niro, sempre il primo ha preteso di cambiare personaggio.

Quando Killers of the Flower Moon non era che un'idea, Leonardo DiCaprio avrebbe dovuto interpretare l'eroe di turno, un Texas Ranger di nome Tom White incaricato di indagare sulla strage dei nativi americani della nazione Osage e del loro territorio pieno di petrolio nell'Oklahoma degli anni '20. E invece l'attore ha preferito il nipote del personaggio di Robert De Niro, un uomo indeciso se cedere all'amore o assecondare le diaboliche macchinazioni dello zio.

Roth ha toccato tutti questi argomenti nel corso di un podcast e ha dichiarato: "Leonardo voleva che cambiassi delle cose su cui abbiamo discusso. Nella metà dei casi ha vinto lui, per il resto ho vinto io, quindi ci saranno delle modifiche". Poi lo sceneggiatore del film di Martin Scorsese ha aggiunto: "Ho passato 4 anni sul libro da cui è tratto il film, 'Killers of the Flower Moon', che tutti dovrebbero leggere. E’ un libro magnifico. Credo che la mia sceneggiatura gli sia molto fedele".

Eric Roth non spiega esattamente cosa sia cambiato nella trama del film, ma comunque metà della sceneggiatura non è più come prima. Killers of the Flower Moon non ha ancora una data d'uscita, ma possiamo ipotizzare che arriverà nei cinema o a fine 2021 o a inizio 2022.