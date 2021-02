Killers of the Flower Moon: Jesse Plemons "ruba" il ruolo a DiCaprio

News Cinema

Martin Scorsese sceglie Jesse Plemons per "sostituire" Leonardo DiCaprio nel suo nuovo film Killers of the Flower Moon. L'attore ha già lavorato per il regista in The Irishman.

Jesse Plemons è un attore che adoriamo, e anche Kirsten Dunst lo adora, visto che l'ha scelto come compagno di vita dopo aver lavorato con lui nella seconda stagione di Fargo. A trovarlo talentuoso è anche Martin Scorsese, che in Killers of the Flower Moon gli ha affidato la parte che era stata pensata per Leonardo DiCaprio. Attenzione, però, a non lasciarvi ingannare dal nostro titolo. Leonardo DiCaprio resta nel film, e proprio lui, nel mese di novembre, aveva deciso di non interpretare più il personaggio di Tom White, un agente del'FBI incaricato di indagare sulla strage dei nativi americani della nazione Osage e del loro territorio pieno di petrolio nell'Oklahoma degli anni '20. La parte, a dir poco fondamentale, rimaneva dunque vacante e il regista adesso ha optato per il simpatico Jesse. Plemons, ovviamente, ha accettato subito, dicendo picche a Jordan Peele che lo voleva al fianco di Keke Palmer nel suo nuovo thriller ancora senza titolo.

Per Jesse Plemons, il ruolo da protagonista in Killers of the Flower Moon è davvero un colpaccio. Erano anni che veniva relegato i parti secondarie o comunque non abbastanza succose, almeno per lui. Adesso si troverà a duettare con De Niro, attore feticcio di Martin Scorsese insieme a Leonardo DiCaprio. Il quale DiCaprio impersonerà il nipote del personaggio affidato all'intramontabile Bob.

Sceneggiato da Eric Roth, che ha adattato l'omonimo romanzo di David Grann ispirato a fatti realmente accaduti, Killers of the Flower Moon ha avuto una lunghissima gestazione. Abbandonato dalla Paramount, che ha storto il naso quando il budget ha raggiunto i 185 milioni di dollari, è approdato nel sicuro porto di Apple TV+, dove debutterà. La Paramount si occuperà comunque della distribuzione in sala.

Fra gli altri film con Jesse Plemons ricordiamo Game Night, Judas and the Black Messiah e The Post. Molti rammenteranno infine l'attore nelle serie Friday Night Lights e Breaking Bad.