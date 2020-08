Killers of the Flower Moon: al via nel febbraio 2021 il film di Scorsese con De Niro e DiCaprio

News Cinema

Il nuovo kolossal di Martin Scorsese Killers of The Flower Moon, che vede protagonisti DiCaprio e De Niro, prenderà il via il prossimo inverno e si girerà per 16 settimane.

Killers of the Flower Moon ha finalmente una data di inizio riprese: il mese di febbraio del 2021. Martin Scorsese, che ha penato parecchio prima di trovare un finanziatore in Apple e realizzare così un altro kolossal dal budget stellare (200 milioni di dollari), potrà quindi mettersi al lavoro con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, i suoi due attori feticcio qui al loro primo sodalizio artistico.

Originariamente il film si doveva girare nel marzo del 2021, ma la pandemia di Covid-19 ha bloccato tutto. Adesso l’idea è quella di concludere la lavorazione a metà anno per un’uscita in sala al più tardi all’inizio del 2022. La notizia arriva da Osage News, che ci informa che si starà sul set per circa 16 settimane.

Sceneggiato da Eric Roth (Forrest Gump, A Star Is Born), Killers of the Flower Moon è l'adattamento di un saggio del 2017 del giornalista David Grann, che racconta la strage dei nativi americani della nazione Osage e del loro territorio pieno di petrolio nell'Oklahoma degli anni ’20.