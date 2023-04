Killer Sofa: quando il divano uccide. Guarda il trailer di questo folle film horror

News Cinema

Una poltrona reclinabile posseduta s'innamora di una ragazza e inizia a uccidere i suoi rivali umani. Tutto questo in Killer Sofa, folle horror neozelandese diretto da Bernardo Rao. Eccone il trailer.

In titolo dice tutto. Anche se, per essere precisi, qui non si parla di un vero e proprio divano, ma di una di quelle grandi e comode poltrone reclinabili.

Killer Sofa è un film neozelandese del 2019 che sta per essere reso disponibile negli USA in streaming su STREAMBOX, e del quale è stato quindi diffuso questo divertente trailer.

Il regista si chiama Bernardo Rao, e sembra volersi ispirare alle gesta cinematografiche del celebre compatriota Peter Jackson, quello che prima di firmare la Trilogia del Signore degli Anelli era diventato celebre grazie a una serie di folli e sanguinosi film horror a basso budget ma ad alto tasso di fantasia come Fuori di testa e Meet the Feebles. Non per caso, o forse sì, nel cast di Killer Sofa c'è anche Jed Brophy, un attore apparso nella trilogia di Lo Hobbit.

La storia è quella di una poltroba posseduta che s'innamora e di una ragazza e che, quindi, inizia a far fuori quella che ritiene essere la sua concorrenza in carne e ossa.

Ecco a voi il trailer, la trama e il poster di Killer Sofa:





"Francesca ha sempre attratto i tipi strani. Quando uno dei suoi stalker viene trovato morto, cerca conforto nella sua migliore amica, Maxi. Nel frattempo, il nonno di Maxi, Jack, un rabbino caduto in disgrazia, si imbatte in una sedia reclinabile contenente un Dybbuk. Jack e la sua compagna, una maga voodoo, cercano di scoprire dove è stata consegnata la poltrona reclinabile, esplorando il nuovo dono di Jack di comunicare con l'altro mondo. Nel frattempo, la poltrona reclinabile viene incantata da Francesca e inizia a commettere crimini passionali".