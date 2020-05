Kill List: il film da vedere e commentare insieme venerdì 22 maggio con SimulWatch

News Cinema

Se non conoscete Ben Wheatley, uno dei migliori talenti del nuovo cinema inglese, dopo aver visto questo film non dimenticherete facilmente il suo nome. Appuntamento su SimulWatch venerdì 22 maggio alle 22.

La visione condivisa di venerdì 22 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film sospeso a metà tra thriller e horror che vi affascinetà e spaventerà con le sue atmosfere uniche: s'intitola Kill List.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Kill List e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 22 maggio alle 22.

Se conoscete già Ben Wheatley, regista di questo film, avetegià un'idea del suo talento. Se invece non lo conoscete, lasciateci dire che è un piacere per noi presentarvi uno dei più grandi talenti espressi dal cinema inglese negli ultimi anni. Tra i film d Wheatley, Kill List è uno dei migliori: racconta la storia di un ex militare britannico che, per bisogno economico, si è riciclato come killer a pagamento, e decide di accettare un nuovo contratto assieme a un vecchio amico. Il lavoro consiste nell'eliminare i tre nomi contenuti in una lista: ma presto i due uomini si renderanno conto che le cose sono assai più complicate e misteriose di quel che sembrano, sprofondando in un incubo surreale che potrebbe costare loro la vita.

I riferimenti vanno dalle atmosfere più malsane di David Lynch a quel capolavoro riconosciuto di The Wicker Man, ma è indubbio che Kill List abbia una personalità tutta sua, che non dimenticherete facilmente.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

