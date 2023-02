News Cinema

Kill Boksoon: recensione del film Netflix coreano presentato alla Berlinale 2023

Temi ed estetiche di John Wick e Bullet Trailer ritornano lì da dove sono venute, in Oriente (in questo caso, in Corea), in un film fin troppo hollywoodiano che debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo 31 marzo. Recensione di Federico Gironi