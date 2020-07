Kill Bill Vol.3: e se la protagonista fosse Zendaya?

News Cinema

In un'intervista sull'ipotetico sequel di Kill Bill Vol.1 e Kill Bill Vol.2, Vivica A. Fox ha dichiarato che vorrebbe Zendaya per il ruolo della protagonista Nikki, la figlia di Vernita Green.

Quentin Tarantino è stato spesso il protagonista di molte nostre news, specialmente nei mesi del lockdown, periodo in cui il regista ha detto la sua sui film degli altri (spendendo ad esempio parole di lode per The Social Network) e sui suoi personaggi (rivelando una spiccata preferenza per Hans Landa). Adesso è qualcun altro a parlare per Quentin Tarantino, o meglio di Quentin Tarantino, e l'argomento è Kill Bill Vol.3. Si tratta di Vivica A. Fox, che suggerisce come protagonista la bella attrice, cantante e ballerina Zendaya.

Ma facciamo un passo indietro. Dell'ipotesi di dare in seguito ai due film nel quali Uma Thurman è stata la Sposa vi avevamo già parlato tempo fa, dicendo che il regista ne aveva discusso proprio con la Thurman e che la vicenda sarebbe ruotata intorno a Nikki, la figlia ormai cresciuta di Vernita Green, il personaggio interpretato da Vivica Fox. La ragazza avrebbe cercato vendetta nel nuovo film e il suo bersaglio, ovviamente, sarebbe stato la Sposa. Queste le parole esatte pronunciate da Quentin nel 2004: "Ho già tutta la storia in mente: Sofie Fatale (Julie Dreyfus) prenderà tutto il denaro di Bill. Crescerà Nikki, che andrà in cerca della Sposa. Nikki merita la sua vendetta proprio come la Sposa ha meritato le proprie".

Che la bimba di Vernita Green avrebbe cercato di farsi giustizia era chiaro. Del resto, dopo aver ucciso uno dei componenti più temibili della Deadly Viper Assassination Squad, la Sposa aveva detto alla piccola: "Non era mia intenzione fare questo davanti a te. Quindi ti chiedo scusa. Ma devi credermi quando ti dico che tua madre se l'è meritato. Quando crescerai, se la cosa ti brucerà ancora e vorrai vendicarti, ti aspetterò".

In un'intervista Vivica Fox è tornata sull'argomento, augurandosi che prima o poi un Kill Bill Vol.3 si possa effettivamente fare e dichiarando che Zendaya sarebbe perfetta per la parte, anche perché sia lei che Uma Thurman sono molto alte e in un duello sarebbero perfette. La Fox si augura che, un'ipotetica presenza di Zendaya possa far venire a Tarantino il desiderio di dedicarsi il prima possibile al film: "Magari possiamo fare in modo di dire a Tarantino: prendi Zendaya! E ravvivare il suo interesse spingendolo a mettersi subito al lavoro". Chissà se Vivica A. Fox ha ragione. Chissà come reagirebbe il regista alla sua proposta...

Ricordiamo che in Kill Bill Vol.1 Nikki aveva il volto di Ambrosia Kelley e che Zendaya, che abbiamo visto in Spider-Man: Homecoming, The Greatest Showman e Spider-Man Far from Home, è fra i protagonisti del nuovo Dune, dove sarà Chani.