Kill Bill 3, il parere di Uma Thurman sul possibile terzo capitolo della saga

Uma Thurman ha una sua idea sulle possibilità di Kill Bill Vol. 3 di Quentin Tarantino... e c'è dell'ironia.

Da diversi anni si discute del possibile Kill Bill Vol. 3, suggerito in passato dallo stesso Quentin Tarantino e dalla sua musa e interprete, nonché cocreatrice del personaggio Uma Thurman: proprio quest'ultima tuttavia ha appena espresso più di qualche dubbio sulle possibilità che le idee di Quentin si concretizzino. E' interessante, perché nelle sue parole non c'è solo scetticismo, ma anche un'affettuora ironia sull'entusiasmo adolescenziale di Tarantino, la sua caratteristica che poi rende irresistibili diversi suoi lavori. Ecco cosa ha risposto Uma (via Bang Showbiz):



Non credo che lo faremo. Secondo me è stato già fatto e proiettato nella mente di Quentin. Ora è passato al film successivo.

In effetti, come forse ricorderete, Quentin Tarantino si era dato come limite dieci film da regista: ora ne manca solo uno, e se davvero terrà fede alla promessa, l'ultimo atto lo deve scegliere bene. Ci piace pensare che a maggior ragione, se sipario dev'essere, voglia partorire qualcosa di originale e non un sequel. D'altronde Tarantino l'anno scorso, pur ammettendo di aver fantasticato sulla cosa con Uma Thurman, si era limitato a dire: "Se mai uno dei miei film nascesse da un altro mio film, quello sarebbe il terzo Kill Bill". Parole molto vaghe ma significative: chi spera in un progetto concreto potrebbe essere deluso. Leggi anche Kill Bill Vol.3: e se la protagonista fosse Zendaya?