Kill Bil vol. 3, chi interpreterebbe la figlia della Sposa? Quentin Tarantino non ha dubbi

A ruota libera in un podcast, Quentin Tarantino lavora di fantasia, immaginando chi interpreterebbe in un ipotetico Kill Bill Vol. 3 la figlia della Sposa alias Uma Thurman: avete indovinato, immaginiamo.

Se esistesse un Kill Bill Vol. 3, chi interpreterebbe la figlia di Beatrix Kiddo, la "Sposa" Uma Thurman? B. B., all'epoca di soli quattro anni, cresciuta da Bill, fu interpretata in Kill Bill Vol. 2 da Perla Haney-Jardine, poi figlia del boss Apple nello Steve Jobs di Danny Boyle. Quentin Tarantino, ospite del podcast di Joe Rogan, come al solito a ruota libera, ha pochi dubbi sull'attrice che sceglierebbe se il terzo Kill Bill diventasse realtà: a vent'anni di distanza, non ci sarebbe che una scelta, e i fan di Stranger Things hanno già indovinato... Leggi anche Kill Bill 3, il parere di Uma Thurman sul possibile terzo capitolo della saga

Credo si tratterebbe di rivistare i personaggi a vent'anni di distanza, immaginando la Sposa con sua figlia, Bebe, dopo 20 anni di pace, che viene poi spezzata. Bebe e la Sposa devono fuggire e la sola idea di scritturare Uma e sua figlia Maya sarebbe proprio una cazzo di figata. [...]

Elle Driver [Daryl Hannah] è ancora in giro, a Sofie Fatale [Julie Dreyfus] manca un braccio ma è ancora in giro. Hanno tutte i soldi di Bill. In realtà Gogo [Chiaki Kuriyama] aveva una sorella gemella Shiaki che potrebbe saltar fuori...

Maya Hawke, figlia di Uma Thurman e di Ethan Hawke, classe 1998, è diventata assai popolare nella terza stagione di Stranger Things nel ruolo di Robin, ma è già entrata nella famiglia tarantiniana: era tra le seguaci di Manson in C'era una volta... a Hollywood, quindi se Quentin volesse sul serio realizzare Kill Bill Vol. 3, Maya Hawke sarebbe una scelta assai plausibile. Che poi questo accada sul serio... è tutto da verificare. Ansioso di varare quello che per lui sarebbe l'ultimo lungometraggio della sua carriera, in una sequenza di dieci film sulla quale sembra inamovibile, Tarantino ha un comprensibile timore nel fare il passo che lo porterebbe sul set quell'ultima volta... Leggi anche Quentin Tarantino: "Non voglio finire come i grandi registi"