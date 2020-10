Kevin Spacey tra i protagonisti di un film francese?

News Cinema

Una foto apparsa sui social, con Kevin Spacey insieme al cast del nuovo film di Claude Lelouch, ha scatenato le voci in Francia di una possibile partecipazione dell’attore. Vediamo di chiarire tutto per bene.

Una foto ha infiammato i social francesi. Immagine di gruppo direttamente da un set, in pieno cimitero di Montmartre, piena di sorrisi, con quattro persone, postata sul suo profilo Instagram dall’attrice Beatrice Dalle, al centro accanto ai colleghi Sandrine Bonnaire e Ary Arbittan, tutti interpreti del nuovo film del decano del cinema lieve transalpino, Claude Lelouch, dal titolo L'Amour, c'est mieux que la vie!

La polemica, però, si è scatenata per il quarto incomodo presente, che come vedete qui sotto è nientemeno che Kevin Spacey, ormai da anni persona non grata dopo le tante accuse di molestie sessuali, anche su minori, che gli sono piovute addosso. Foto presto cancellata dall’attrice, proprio a causa dell’ondata di illazioni che si è scatenata, con molti che pensavano, a quel punto, che Spacey fosse presente perché fra i protagonisti del film, il cui titolo figurava come unico testo del post.

È dovuta intervenite direttamente la produzione del film, per smentire quella che era presto diventata una (fake) news sulla rete. L’attore era semplicemente “di passaggio a Parigi, dove è venuto a salutare la troupe del film impegnata nelle riprese nel 18° arrondissement della capitale transalpina. Non fa assolutamente parte del cast del cinquantesimo film di Claude Lelouch, L’amour, c’est mieux que la vie!, le cui riprese sono partite questa settimana”. Queste la parole ‘rassicuranti’ del comunicato della società Les Films 13.