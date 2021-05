Kevin Spacey torna al cinema diretto da Franco Nero in L'uomo che disegnò Dio!

News Cinema

Kevin Spacey dopo l'ostracismo di Hollywood tornerà a recitare in un film con Vanessa Redgrave e Franco Nero, diretto dallo stesso Nero che lo conferma ad ABC News.

Questa sì che è una notizia! E per tutti gli orfani del talento di Kevin Spacey un'ottima notizia. Dopo esser stato condannato da Hollywood alla damnatio memoriae per le accuse di molestie sessuali nei suoi confronti, l'attore tornerà a recitare in un film, L'uomo che disegnò DIo, diretto niente meno che da Franco Nero, con lui e con la moglie Vanessa Redgrave.

È stato lo stesso Nero a confermare la notizia ad ABC News con queste parole: "Sono molto felice che Kevin abbia accettato di partecipare al mio film. Lo considero un grande attore e non vedo l'ora di cominciare".

Di tutte le accuse contro Spacey, sono cadute quelle portate contro di lui nel Massachussets, mentre ci sono ancora indagini sul suo conto a Londra e Los Angeles, la maggior parti delle quali risalenti al suo periodo di direttore dell'Old Vic londinese tra il 2004 e il 2015, da lui sempre smentite.

L'uomo che disegnò Dio si girerà in Italia e stando a IMBD ha un cast internazionale che comprende tra gli altri anche Stefania Rocca, Massimo Ranieri e Robert Davi. Questa, sempre secondo la stessa fonte, la trama del film:

L'ascesa e la caduta di un artista cieco che ha il dono straordinario di realizzare dei ritratti fedelissimi solo ascoltando le voci umane, e del suo diventare una stella della tv spazzatura. Una fiaba sul bisogno di riscoprire il potere miracoloso della dignità, in un mondo in cui il rumore dei media ha risolto il problema dell'imperfezione, semplicemente rimuovendo il problema.