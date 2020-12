Kevin Spacey posta un nuovo video per Natale e offre supporto a chi pensa al suicidio

News Cinema

L'attore per il terzo anno consecutivo posta un video per la vigilia di Natale, ma stavolta lascia fuori il suo vecchio personaggio di Frank Underwood per rivolgersi a chi soffre di depressione.

Per il terzo anno consecutivo alla vigilia di Natale, Kevin Spacey condivide su YouTube un video messaggio. Questa volta non dice niente di particolarmente criptico come se ancora abitasse la pelle dell'ultimo personaggio in cui lo abbiamo visto recitare, il Frank Underwood di House of Cards.

Nel messaggio per il Natale 2020 l'attore porta l'attenzione delle persone che stanno attraversando brutti periodi della loro vita, che pensano di farla finita e ricorda loro che c'è una linea telefonica attiva per la prevenzione dei suicidi. Spacey non parla direttamente di sé, ma lascia intendere che la vicenda che gli ha capovolto la vita da un giorno all'altro abbia spinto altre persone in situazioni drammatiche a contattarlo, per esprimere solidarietà, chiedere consigli o aiuto.

Dopo le accuse nell'autunno del 2017 da parte del 49enne attore Anthony Rapp (il quale sarebbe stato molestato sessualmente da Spacey quando era minorenne), a cui si sono aggiunte altre accuse e voci che descrivevano come inappropriato il suo comportamento sul set di House of Cards, Spacey è stato tagliato fuori dall'industria dell'entertainment americano. Come sappiamo, la sesta e ultima stagione dello show di Netflix è stata conclusa senza di lui, Ridley Scott ha rigirato le scene in cui appariva lui nel film Tutti i soldi del mondo con un altro attore, l'agenzia artistica che lo rappresentava e l'ufficio stampa che ne faceva da portavoce lo hanno scaricato.

Da allora è pressoché sparito dalla circolazione, dedicandosi ai problemi giudiziari con i suoi avvocati. Il processo tra Spacey e Rapp è attualmente in corso, mentre gli altri si sono conclusi con un'insufficienza di prove o ne sono state ritirate le accuse.

Il video postato alla vigilia di Natale 2018 conta 12 milioni di visualizzazioni, quello del 2019 è stato visto 3,6 milioni di volte. Qui sotto la traduzione del messaggio di Kevin Spacey (che esordisce sempre con un richiamo a Frank Underwood per poi parlare in qualità di se stesso) per il Natale 2020 e più in basso il video che si chiude con i numeri telefonici statunitensi di aiuto per chi soffre di depressione.

Esattamente. Cosa sarebbe la vigilia di Natale senza un mio messaggio? Esattamente... cosa sarebbe la vigilia di Natale senza un mio messaggio.



Sentite, molte persone mi hanno contattato quest'anno, hanno condiviso con me le proprie battaglie e la mia capacità di esserci per loro è stata possibile proprio per le mie difficoltà. Sebbene sia stato un privilegio offrire supporto, devo dire che, francamente, è stato anche qualcosa oltre le mie capacità e che è più grande di me perché, in modo straziante, in tanti hanno parlato di cose che sono andate così male per loro che hanno pensato di togliersi la vita. E questo è sufficiente per avere un approccio completamente diverso quest'anno e riconoscere il loro dolore.



Mi rivolgo a chiunque stia lottando, o stia contemplando quell'idea, per favore, per favore non fate quel passo. Se vi trovate in ​​una condizione in cui non riuscite più a sostenervi, se state soffrendo, se avete bisogno di aiuto, se vi sentire in colpa o vi vergognate, se state lottando con la vostra identità, se avete le spalle al muro e se sentire che non c'è un percorso per voi, qualunque sia la vostra situazione, vi assicuro che un percorso c'è. In questo momento, durante le vacanze e non solo, anche se non lo percepite, ci sono persone là fuori che vi capiscono e che possono aiutarvi, perché voi non siete soli.



Vorrei soltanto augurarvi un felice Natale e un grande 2021 e dire a tutti coloro che stanno soffrendo... le cose migliorano. Andrà meglio. Buone feste a tutti.