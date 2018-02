Kevin Smith twitta selfie dal letto d'ospedale dopo attacco di cuore

Ci vuole tutto il noto spirito di Kevin Smith per commentare da un letto di ospedale un episodio che avrebbe potuto costargli la vita. Il regista è stato infatti colpito da un grave attacco cardiaco, dopo la registrazione del primo di due previsti episodi di Comic Book Men, uno show della AMC che viene registrato in New Jersey.

Nel selfie scattato in un letto d'ospedale e condiviso su Twitter, Smith ha scritto:

"Dopo il primo show stasera, ho avuto un forte attacco cardiaco. Il medico che mi ha salvato la vita mi ha detto che avevo un'ostruzione totale nell'arteria discendente anteriore (la cosiddetta "widomaker", creatrice di vedove). Se non avessi cancellato il secondo show per recarmi all'ospedale, stanotte sarei morto. Ma per il momento, sono ancora su questa terra!".

Ci uniamo agli auguri di tutti i suoi fan, lieti di averlo ancora tra noi, per un veloce ristabilimento.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h