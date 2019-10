Kevin Feige e la Marvel, avrà il controllo anche dei fumetti

News Cinema

Il Re Mida del botteghino mondiale fa un ulteriore passo verso la convergenza totale dei contenuti prodotti dalla Casa delle Idee.

Vi avevamo qualche giorno fa comunicato una voce secondo cui Kevin Feige si avvicina alla presidenza Lucasfilm, ma c'è qualcosa di più sicuro e concreto da comunicarvi oggi: il boss dei Marvel Studios diventa ora ufficialmente anche Chief Creative Officer della Marvel, in generale. Nel concreto, per Feige adesso, in qualità di direttore creativo, passeranno tutti i progetti relativi ai personaggi della scuderia, dalla loro forma primigenia, il fumetto, passando per la tv e naturalmente arrivando al cinema che già controlla. Facile immaginare che la sinergia tra questi mezzi di comunicazione diventerà sempre più stretta e fitta, come d'altra parte era stato suggerito già dall'annuncio della fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che di fatto intreccia serie tv e cinema in un'unica continuity narrativa. Al di là del MCU, al di là dell'apporto all'imminente negli States servizio streaming Disney+, la parabola di Kevin Feige è il segno dei tempi per l'intrattenimento di massa: una convergenza totale tra i mezzi che occupano il tempo libero delle persone. Siamo con ogni probabilità solo all'inizio di questa rivoluzione.

Il prossimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe in sala, inaugurazione della Fase 4, sarà Black Widow con Scarlett Johansson, diretto da Cate Shortland e in uscita mondiale nel maggio 2020.