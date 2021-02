Kevin Bacon sfida la neve per l'ingrediente che manca al suo sandwich con bacon (vegano)

News Cinema

Abita a New York Kevin Bacon ed è sfidando la tempesta di neve che è andato a recuperare un ingrediente del suo elaborato sandwich di cui spiega tutto in un video.

Kevin Bacon, che ha chiaramente fatto un patto col diavolo per come porti i suoi 62 anni (poi, per carità, è un attore e fa parte del suo lavoro tirarsi a lucido), è molto attivo su Instagram dove risponde spesso ai follower che commentano i suoi post. Nell'ultimo di tanti simpatici video che ha caricato, lo vediamo nella tormenta di neve in mezzo alle strade di New York perché, come dice lui stesso, "è il giorno del super sandwich e c'è un ingrediente che non ho e putroppo non lo consegnano a casa con i San Bernardo".

Il video prosegue con l'attore nella cucina di casa sua. Kevin Bacon ci illustra una variante del celebre sandwich BLT, acronimo che sta per Bacon-Lettuce-Tomato, ovvero due fette di pane tostato farcite da pancetta, lattuga e pomodoro. Dopo averci mostrato la zuppa di pomodoro "è la prima volta che la faccio", Bacon spiega che era solito aggiungere anche l'avocado al sandwich BLT, "che chiamavo BLAT, ma ora il mio preferito contiene anche il salmone affumicato (Smoked Salmon) che chiamo BLASST". Potremmo essere tutti d'accordo nel ritenere piuttosto asciutto questo panino, ma l'attore ci precede parlando della sua salsa MTM (Mayonese, Tabasco e Mustard che per noi è la senape) che prepara e provvede a spalmare sul pane (presumibilmente integrale) tostato.

Se poi, continua Bacon nel suo divertissement culinario, "vi fate il sandwich con le Oily French Fries (patatine fritte oliose) il piatto diventa un BLASST OFF", con un gioco di parole sul termine Blast Off che significa decollo, lancio. Prima di addentare il sandwich, l'attore ci fa sapere che il bacon è finto, intendendo che si tratta di una versione vegana preparata con il seitan. Bacon non mangia il bacon, dunque, in quanto è vegetariano, non vegano, vista la presenza del salmone. Non vi è venuta voglia di uno spuntino?