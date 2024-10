Kevin Bacon rivela una lista dei suoi horror preferiti per la stagione di Halloween

News Cinema

Halloween si avvicina e Kevin Bacon, che abbiamo visto di recente in MaXXXine ed è attivissimo sui social, ci svela su Instagram i suoi 20 (più 2) horror preferiti.

Con ottobre si apre la stagione di Halloween, la festa da anni popolarissima anche da noi, con buona pace dei suoi detrattori. E al cinema è tempo di horror! Kevin Bacon, che abbiamo visto di recente in MaXXXine fare una pessima fine, che ha interpretato il primo Venerdì 13, Tremors ed Echi Mortali, tra gli altri, ha un debole per il genere, ed è una delle persone famose più attive e seguite sui social, ha condiviso su Instagram un video in cui elenca 20 dei suoi horror preferiti.

Kevin Bacon: una lista di horror per la stagione di Halloween

"Amo Ottobre, perché è il mese delle mele, delle foglie che cambiano colore, delle zucche ma anche dei film horror. Questi sono 20 (in realtà 22, ndr) dei miei horror preferiti in ordine sparso", dice Bacon all'inizio del video, ed eccoli, in una lista abbastanza eclettica, con un paio di titoli che non conosciamo e, ovviamente, la trilogia di Ti West: