Kenneth Branagh sogna un Agatha Christie Cinematic Universe

Con un budget equivalente a 55 milioni di dollari e mentre tutto il mondo parlava di Star Wars: Gli ultimi Jedi, Assassinio sull'Orient Express ha accumulato quietamente, settimana dopo settimana, dollaroni e altre monete ai botteghini internazionali, raggiungendo un totale di 311 milioni di dollari. Un simile risultato ha dimostrato alla Fox che la buona vecchia Agatha Christie ancora funziona al cinema e Kenneth Branagh è perfetto per il ruolo di Hercule Poirot. Per queste due (e per altre) ragioni, lo Studio ha dato il via libera a un adattamento di "Assassinio sul Nilo", di cui già si intuiva l'imminente realizzazione dal finale (che non sveleremo) del film ambientato sullo storico treno.

Ma non finisce qui, perché lo stesso Branagh non ha escluso la nascita di un vero e proprio Agatha Christie Cinematic Universe nel quale personaggi appartenenti a diversi contesti arrivino a interagire. Ne ha parlato lui stesso durante un'intervista rilasciata ad Associated Press, dichiarando che, vista la cospicua produzione letteraria della scrittrice - con 66 libri, racconti e pièce teatrali - di materiale da cui attingere per una lunga serie di film ce n'è davvero molto. Ci sono inoltre figure che ricorrono ed esiste quindi un mondo che non ha nulla di invidiare a quello creato da Charles Dickens.

E’ da notare che nell’intervista Branagh ha riportato un suo pensiero, non tirando in ballo la Fox, e quindi non c'è nulla di concreto. Bisogna poi tenere conto del fatto che un eventuale franchise raggiungerebbe a fatica i numeri della saga di Guerre Stellari o dei cinecomic Marvel. Ma non si sa mai...