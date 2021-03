Kenneth Branagh dirigerà un biopic sui Bee Gees per la Paramount

News Cinema

Le vite dei fratelli Gibb, in arte i Bee Gees, arriveranno al cinema in un film diretto da Kenneth Branagh.

La vita e l'opera di Maurice, Andy e Robin Gibb, i tre fratelli inglesi diventati famosissimi, soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta, col nome d'arte di Bee Gees, arriveranno sul grande schermo grazie a Kenneth Branagh, che la Paramount ha incaricato di dirigere un film biografico a loro dedicato.

Di recente è stato realizzato un documentario HBO diretto da Frank Marshall, sul trio che con le voci in falsetto seppe fare una clamorosa transizione dal pop alla disco music e fu la fantastica colonna sonora di La febbre del sabato sera e Staying Alive. Si intitola The Bee Gees: Can You Mend a Broken Heart (dal titpolo del loro primo successo) e Barry Gibb, l'unico sopravvissuto dei tre (Maurice è morto nel 2003 a 53 anni e Robin nel 2012 a 62) ha dichiarato in merito di non essere riuscito a guardarlo perché troppo doloroso per lui. Speriamo almeno che riesca a vedere questo film biografico che racconterà la band dagli inizi e la cui sceneggiatura è opera di Ben Elton. Probabilmente lo farà, visto che è accreditato come produttore esecutivo.

A produrre il film è la Amblin Entertainment di Steven Spielberg. Non si conoscono ancora i tempi di produzione, visto che di Kenneth Branagh devono ancora uscire Assassinio sul Nilo e il drammatico Belfast.