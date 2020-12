Kenneth Branagh compie 60 anni: i migliori film in streaming di un magnifico istrione

News Cinema

Eccovi cinque titoli in streaming diretti e/o interpretati dal grande autore britannico.

Che vi piaccia o meno il suo stile che di certo non lavora in sottrazione, rimane comunque impossibile ignorare il fatto che Kenneth Branagh sia il grande istrione britannico dei nostri tempi. Fin dall’inizio l’autore irlandese ha puntato in alto, confrontandosi in particolar modo nella prima parte della sua carriera con il mito altrettanto istrionico di Laurence Olivier. Con il suo primo film da regista e protagonista Enrico V (1989) - purtroppo non disponibile in streaming - Branagh ha segnato uno degli esordi più folgoranti di sempre, guadagnandosi la nomination all'Oscar sia come miglior regista che come attore protagonista. Da quel momento l'autore, sempre convinto delle sue enormi possibilità - ha continuato un percorso che lo ha portato spessissimo a fare i conti con i classici della letteratura e dello spettacolo britannici. Eccovi dunque i cinque film in streaming che hanno segnato alcune tappe fondamentali nella carriera del grande Kenneth Branagh, che oggi compie 60 anni. Buon compleanno e buona lettura.

L’altro delitto (1991)

Il secondo film da regista di Branagh è un thriller che alterna piani temporali e colore a un bianco e nero espressionista. Un’opera discontinua ma affascinante che alterna - tanto per “volare basso” - echi di Alfred Hitchcock con un pizzico dell’Orson Welles di Quarto potere. L’altro delitto è costruito su una sceneggiatura classica che porta lo spettatore verso un finale inaspettato e romantico. Insieme a Branagh protagonista nel doppio ruolo di un detective/musicista ambiguo troviamo anche Andy Garcia e l’allora moglie Emma Thompson nel periodo migliore della sua carriera. Un film elettrico, da riscoprire con divertimento. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Hamlet (1996)

La trasposizione integrale dell'opera summa di William Shakespeare è uno dei momenti più alti del cinema britannico degli anni ‘90. Branagh assembla un cast incredibile, dove ognuno partecipa con la propria arte a comporre un puzzle letterario prima ed emozionale poi di rara finezza. Al centro ovviamente non poteva che esserci Kenneth, perfetto interprete di un Amleto fragile e avido di vita, anche se conduce all’oblio. Magnifico il monologo più famoso della storia della letteratura occidentale così come lo sono le prove a supporto di Kate Winslet, Julie Christie e Jack Lemmon. Hamlet è un’opera torrenziale ma necessaria, elegante e vigorosa. Un classico come dovrebbe essere. Disponibile su Chili, Google Play, Amazon Prime Video.

Marilyn (2011)

Marilyn: Il trailer italiano del film

Finalmente il confronto con Laurence Olivier diventa esplicito, in quanto l’attore lo interpreta nel biopic dedicato alla Monroe e alla realizzazione de Il principe e la ballerina, diretto e interpretato dall’artista britannico nel 1957. Incredibilmente Branagh si rivela più composto del solito, quasi rispettoso della grandezza del personaggio, e fornisce una prova che molto spesso oscura quella della pur bravissima protagonista Michelle Williams. Risultato: grazie a Marilyn Branagh nomination all’Oscar come non protagonista, strameritata. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision.

Dunkirk (2017)

Dunkirk: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Un ruolo di supporto nel grande affresco storico di Christopher Nolan regala a Branagh uno dei personaggi più emozionanti della sua carriera, un uomo prima e un comandante poi che deve prendere decisioni terribili per mettere in salvo i propri uomini, e non abbandonerà le spiagge pericolose finché tutti i soldati possibili non saranno messi in salvo. Dunkirk è un film dalla bellezza algida e geometrica, un teorema cinematografico che possiede anche un cuore pulsante, come ad esempio quello dell’eroico pilota interpretato da Tom Hardy. Grandissimo film di guerra che sa trascendere il genere stesso. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

Assassinio sull’Orient Express (2017)

Assassinio sull'Orient Express: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Per il confronto con Agatha Christie e col suo leggendario detective Hercule Poirot, Branagh sceglie la via dello spettacolo hollywoodiano: il suo Assassinio sull’Orient Express si poggia su una messa in scena magniloquente e un cast di all-star (bravissima Michelle Pfeiffer). Branagh però sa come nascondere la sostanza dietro la confezione: il suo Poirot diventa infatti un personaggio tragico, quasi shakespeariano, quando l’attore ne mette in evidenza il lato ossessivo, quello di un uomo che può vivere solamente con la propria mente in continuo movimento. È lui l’anima dolorosa di un film molto divertente da vedere e con un sottofondo malinconico che di certo non guasta. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes.

Oltre a Enrico V non è purtroppo disponibile in streaming anche Molto rumore per nulla, altro notevolissimo adattamento da Shakespeare che insieme a Branagh e alla Thompson vede protagonisti anche Denzel Washington, Keanu Reeves e Michael Keaton. Chiudiamo con una curiosità: in carriera Kenneth Branagh ha ottenuto la candidatura all’Oscar nelle quattro categorie principali ovvero miglior regista, attore protagonista e non, sceneggiatore. Vi viene in mente qualcun altro che vi è riuscito? A noi in tempi recenti risulta soltanto George Clooney. Se avete altri nomi segnalateceli, grazie.