Ken il Guerriero - La Leggenda di Hokuto: il nuovo trailer per l'evento speciale al cinema

La recensione di Ken il Guerriero – La leggenda di Hokuto

Kenshiro sbarca nelle sale cinematografiche per la prima volta in Italia, ma il film non è dedicato solo a lui. Inizio di una pentalogia dedicata ad un approfondimento dell'universo epico creato da Buronson e Hara, è un appuntamento importante non solo per i fan, ma anche per gli appassionati d'animazione.