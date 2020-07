Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta, muore a 57 anni

News Cinema

Lutto a Hollywood per la morte di Kelly Preston, attrice protagonista di Jerry Maguire, che ha perso una battaglia con il cancro durata due anni. A dare la notizia, su Instagram, il marito John Travolta, con cui è apparsa nell'ultimo film, Gotti.

La settimana inizia con la triste notizia di un grave lutto nel mondo di Hollywood: è morta ieri a soli 57 anni l'attrice Kelly Preston, dopo aver lottato per due anni contro un cancro al seno. La ricordiamo tutti giovane e bionda al fianco di Tom Cruise in Jerry Maguire, ma l'ultimo film in cui la abbiamo vista al cinema è stato Gotti (foto) al fianco del marito John Travolta, sposato nel 1991. Ed è proprio Travolta ad annunciare al mondo la morte di Preston su Instagram con queste parole:

È col cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia contro il tumore al seno durata due anni. Ha combattuto coraggiosamente con l'amore e il sostegno di moltissimi. La mia famiglia ed io saremo sempre grati ai suoi medici e infermieri all'MD Anderson Cancer Center e a tutti i centri medici che ci hanno aiuto, oltre che ai suoi molti amici e cari che sono stati al suo fianco. L'amore e la vita di Kelly saranno ricordati per sempre. Io mi prenderò del tempo per stare coi miei figli che hanno perso la madre, quindi scusatemi in anticipo se non ci sentirete per un po'. Ma sappiate che sentirò l'amore che ci manderete nelle settimane e nei prossimi mesi in cui guariremo.

Un messaggio davvero doloroso e straziante a cui c'è ben poco da aggiungere. Il publicist di Kelly Preston ha dichiarato a People che l'attrice, nota per il suo riserbo, aveva scelto di mantenere segreta la notizia della malattia che l'aveva colpita. Nata a Honolulu nelle Hawaii, il 13 ottobre 1962, si chiamava in realtà Kelly Kamalelehua Smith. Dopo aver studiato recitazione in California, era apparsa in serie tv come Hawaii Five-O, Quincy e Chips. Nel 1985 aveva debuttato sul grande schermo in Mischief, recitando poi in pellicole come I gemelli, Weekend senza il morto, Donne, Dal tramonto all'alba, prima del ruolo più famoso nel 1995 in Jerry Maguire. Tra i suoi film ricordiamo anche Innamorati cronici, Jack Frost, Gioco d'amore e Una ragazza e il suo sogno.

Al fianco di Travolta - con cui condivideva la fede in Scientology - aveva interpretato il vituperato Battaglia per la terra e Gotti. Dal marito aveva avuto tre figli: il maggiore Jett, che soffriva della sindrome di Kawasaki, morto nel 2009 a 16 anni, Ella, che oggi ha 20 anni, e il piccolo Benjamin che ne ha solo 9. Nella vita di Preston non sono mancati nemmeno incidenti quasi mortali, come quando tra il 1989 e il 1990 viveva con Charlie Sheen e fu ferita nel loro appartamento da un colpo d'arma da fuoco. Rendiamo omaggio a questa donna sempre discreta e coraggiosa nella sua vita, esprimendo idealmente le nostre più sincere condoglianze a una famiglia che sta affrontando un momento davvero difficile.