Keira Knightley non ricorda che parte faceva in Star Wars ... e voi?

Keira Knightley aveva solo 12 anni quando ha interpretato Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma e non ricorda esattamente qual era il suo personaggio

Nel mondo di Star Wars sono passati talmente tanti attori, alcuni famosi e altri che lo sono diventati in seguito, che a volte è difficile pure per i fan ricordarli tutti. Questa premessa per dirvi di non massacrare la povera Keira Knightley, che in un'intervista recente ha fatto confusione sul personaggio che ha interpretato nel 1999 in Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma. Nel caso anche a voi in questo momento sfuggisse, vi ricordiamo che interpretava Sabe. Quando le è stata posta una domanda in proposito, l'attrice ha risposto:



"Aspetta un attimo, chi interpretavo? Non ero Padme? Ah, no, vero, ero Sabe. Credo di aver avuto 12 anni quando l'ho fatto e di averlo visto l'anno dopo. E non l'ho mai più rivisto. Spero che lei abbia vissuto una vita lunga e felice in un pianeta molto, molto lontano".

Ora, non si tratta di un peccato grave, intanto perché Keira Knightley, come dice, all'epoca era giovanissima, poi perché in effetti, nel film, si faceva passare per la regina Amidala che era invece interpretata da Natalie Portman.

E da quel film sono ormai passati 21 anni e andiamo, quanti ad esempio si ricordano che c'era anche Sofia Coppola nel cast? Ad ogni modo questa candida dichiarazione dell'attrice inglese ci ha fatto sorridere. Non tutte le esperienze, anche nei film più grossi e importanti, sono indimenticabili per un attore che ne fa decine nel corso di una carriera, soprattutto se iniziata prestissimo come quella di Keira Knightley, che ha debuttato in tv a 8 anni e interpretato a 10 il suo primo film, Intrigo perverso, prima di entrare nell'universo di Star Wars, che a quanto pare non ha lasciato tracce significative nella sua memoria.