Keira Knightley e Matt Smith protagonisti dello spy-thriller Official Secrets

Official Secrets, lo spy-thriller basato sulla storia vera di Katharine Gun, ha trovato i suoi due protagonisti in Keira Knightley e Matt Smith. L'attrice interpreterà l'impiegata del British Intelligence che nel 2003, appena dopo l'invasione dell'Iraq, rivelò un memo segreto dell'NSA che concerneva un piano illegale di americani e britannici volto a spiare membri del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Non sappiamo ancora quale sarà invece il ruolo di Matt Smith.

Il lungometraggio, prodotto da Mark Gordon in collaborazione con la eOne, sarà diretto da Gavin Hood, quello di Tsotsi (Oscar come miglior film straniero) e del primo standalone di Wolverine. Le riprese cominceranno il mese prossimo.

Dopo essere stato un acclamato Doctor Who, Matt Smith è tornato sulla cresta dell'onda grazie alla serie TV Netflix The Crown. Nei suoi piani futuri c'è addirittura quello di interpretare Charles Manson in Charlie Says. Anche la Knightley porterà sul grande schermo un altro personaggio realmente esistito, ma di tutt'altra fattura: parliamo di Colette, il cui biopic è stato appena presentato al Sundance Film Festival. La Knightley in carriera ha ottenuto due candidature all'Oscar, come protagonista per Orgoglio e pregiudizio e come non protagonista per The Imitation Game.