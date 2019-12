Keira Knightley e la prima Miss Mondo nera della storia: il trailer di Miss Behaviour

News Cinema

Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Jennifer Hosten in un film ispirato a una storia vera.

L'edizione del 1970 di Miss Mondo, tenutasi a Londra con Bob Hope a condurre la serata, è entrata nella storia per due motivi. Il primo è che, nel corso della diretta televisiva, ci furono pesanti contestazioni da parte di un gruppo femminista che era presente tra il pubblico, e che contestava il sessismo della manifestazione e della conduzione di Hope; il secondo che, quando poi la premiazione è ripresa, a vincere la corona di reginetta di bellezza planetaria fu la prima ragazza nera nella storia del concorso.

Il film che racconta questa storia si chiama Miss Behaviour, è stato diretto dalla regista inglese Philippa Lowthorpe e vede protagoniste Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw, rispettivamente nei panni dell'attivista femminista Sally Alexander, e in quelli di Jennifer Hosten, la Miss Grenada che venne incoronata Miss Mondo 1970.

Miss Behaviour: il trailer originale del film

Nel cast di Misbehaviour, oltre alle due protagoniste, c'è Greg Kinnear che veste i panni di un untuosissimo Bob Hope, ma anche attrici e attori come Jessie Buckley, Keeley Hawes, Phyllis Logan, Lesley Manville, Rhys Ifans.

Il film debutterà nelle sale inglesi il prossimo 13 marzo; in Italia verrà distribuito da BIM, ma ancora non è nota la data d'uscita.