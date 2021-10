Keira Knightley a caccia dello strangolatore di Boston in un film prodotto da Ridley Scott

News Cinema

Boston Strangler racconterà l'impegno di due croniste per coprire il caso dello strangolatore di Boston negli anni Sessanta: interpreta Keira Knightley, produce Ridley Scott, dirige il Matt Ruskin di Il coraggio di lottare.

Boston Strangler è un nuovo thriller dei 20th Century Fox Studios (ormai filiale Disney), interpretato da Keira Knightley e diretto da Matt Ruskin, già autore di Il coraggio di lottare. Sarà Ridley Scott a produrre questo lungometraggio che racconta la storia vera del serial killer detto "lo strangolatore di Boston", dal 1962 al 1964 incubo della città e responsabile della morte di tredici donne. L'uomo, Albert Henry DeSalvo, fu condannato nel 1967 ma solo per stupro, con un dibattito sulla sua reale colpevolezza parzialmente concluso con un confronto postumo del DNA nel 2013.

Anche se il personaggio è già stato al centro del film Lo strangolatore di Boston con Tony Curtis, realizzato a caldo nel 1968, questo progetto invece racconterà il fenomeno e il panico dal punto di vista di due giornaliste che si impegnarono per approfondire il caso, cioè Loretta McLaughlin e Jean Cole: Loretta, che sarà interpretata appunto da Keira Knightley, fu la prima a connettere gli omicidi e si batté con la seconda per superare i pregiudizi verso le donne, alla base di una certa lentezza nel comprendere la gravità del caso.

Le riprese inizieranno naturalmente a Boston a dicembre: il regista Matt Ruskin è nativo della città e pare abbia contattato le famiglie di McLaughlin e Cole per costruire una sceneggiatura il più possibile fedele ai fatti dell'epoca. Keira Knightley è apparsa di recente nel film Il concorso.