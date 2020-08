Keanu Reeves voleva essere Wolverine, in una sua versione specifica

News Cinema

Promuovendo un altro film, Keanu Reeves ha ammesso di aver avuto un sogno nel cassetto in ambito cinecomic: Wolverine, e non un Wolverine qualunque...

Keanu Reeves avrebbe voluto interpretare Wolverine: ebbene sì, il Neo nell'imminente revival di Matrix 4 (in arrivo nel 2021), l'inarrestabile John Wick dell'omonima saga, sognava di essere al posto di Hugh Jackman. Lo ha rivelato lo stesso Keanu durante un'intervista promozionale per un altro grande ritorno, non molto noto in Italia, quello di Bill & Ted Face the Music (con Alex Winter). L'attore si lascia scappare la confessione, Winter lo consola "Non è mai troppo tardi", ma Reeves commenta in modo assai condivisbile.

E' troppo tardi, ma il ruolo è stato ricoperto molto bene. Mi sono messo l'anima in pace.

Sembra d'intuire che Reeves sia un sostenitore di Hugh Jackman, ma chi non lo sarebbe? Keanu dimostra inoltre (e ci sembra che non sia la prima volta) di essere un intenditore di fumetti, ammiccando ai fan che già in passato l'avevano associato al mutante, aggiungendo nella stessa intervista di amare Wolverine nell'interpretazione di Frank Miller: il geniale fumettista autore di Sin City, 300 e The Dark Knight Returns si occupò di Wolverine nel 1982, in una miniserie in quattro capitoli scritta da Chris Claremont, della quale fu cosoggettista e disegnatore. Da tanti appassionati è considerato il primo passo del personaggio verso la maturità della sua caratterizzazione.