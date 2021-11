Keanu Reeves, Tom Cruise e Chris Hemsworth rendono omaggio a Valentino Rossi [video]

News Cinema

Sui canali social della MotoGP è apparso un video tributo per Valentino Rossi con tutte le celebrità dello sport e del mondo dello spettacolo che hanno voluto rendere omaggio al Dottore.

Aveva sempre pensato al suo ultimo giorno da pilota professionista come un incubo, invece "sono molto contento, è stato anche divertente grazie dell'affetto dei colleghi, dei tifosi e degli amici". Con queste parole Valentino Rossi ha accettato il premio MotoGP Legend che solitamente è consegnato ai migliori motociclisti dopo qualche anno dalla fine della carriera. Il Dottore invece l'ha ricevuto al momento del ritiro, tale è stata la sua grandezza, durante la serata di gala per la chiusura della stagione del motomondiale a Valencia.

Non sono soltanto le 26 stagioni di corse e i 9 titoli mondiali a rendere unico il campione di Tavullia, lo è anche e soprattutto la sua personalità. Carismatico, combattente e con un'innata carica di simpatia, Valentino ha saputo ispirare i giovani motociclisti venuti dopo di lui e tutti gli sportivi che gareggiano per arrivare al traguardo, a prescindere dalla disciplina. A restare incollati davanti al televisore per vedere le sue gare eravamo in tanti, incluse alcune nomi noti di altri settori come Jovanotti, Laura Pausini, Cesare Cremonini, Gianni Morandi e tre star di Hollywood di caratura mondiale come Keanu Reeves, Tom Cruise e Chris Hemsworth. Cliccate play qui sotto sull'embed di Instagram per vedere il video con i saluti delle celebrità a Valentino Rossi.